Собянин: кризис - не только проблемы, но и возможности

Мэр выступил на суперфинале конкурса "Лидеры России"

С таким давлением и санкциями, как сегодня, наша страна никогда не сталкивалась, но мы выстоим. Этими словами мэр Сергей Собянин начал своё выступление на суперфинале конкурса "Лидеры России".

В столице в эти дни выбирают лучших участников. За победу борются 300 человек из разных регионов. Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его главная цель - выявление и поддержка талантливых и перспективных руководителей. И как отметил Сергей Собянин, сейчас самое время проявить свои способности и использовать все возможности.

"За последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми вы столкнетесь. Поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами, для того, чтобы преодолеть трудность, стать победителем. Каждый кризис - это не только проблемы, но и возможности", - заявил Собянин.

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