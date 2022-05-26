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Фонд "Круг добра" подвел итоги первого года работы

11:56
  • четверг
  • 26 мая 2022

Количество подопечных фонда превысило три тысячи человек

В Общественной палате сегодня подводят итоги годовой работы президентского фонда "Круг добра", который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями.

Участники обсуждают проблемы, с которыми столкнулась организация за прошедшее время, пути их решения, а также перспективы и дальнейшее развитие Фонда. "Круг добра" создан в январе прошлого года указом президента. На сегодняшний день число его подопечных превысило три тысячи человек.

"Это дети, которые уже получили или которые в ближайшее время получат лекарства. Мы уже знаем, что к концу текущего года таких детей будет более 4 тысяч. В перечне фонда много уникальных лекарств. Есть лекарства, которые восстанавливают зрение детям с одной из форм зрения - дистрофии сетчатки. Есть лекарства, которые пациентам с ахондроплазией позволяют вырасти до роста среднего человека. Это обеспечивает достоинство жизни и, конечно, судьбу человека", - говорит председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работы, протоирей Александр Ткаченко.

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