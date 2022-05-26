Фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" открылся в Санкт-Петербурге

Зрителей ждет насыщенная программа

Произведения именитых классиков в исполнении лучших артистов. В Санкт-Петербурге стартовал тридцатый Международный музыкальный фестиваль "Звёзды белых ночей". Открылся смотр легендарным балетом "Лебединое озеро" на исторической сцене Мариинского театра. Но впереди насыщенная программа, которая сможет удивить даже самого искушённого зрителя.

Фестиваль "Звезды белых ночей" - это дефиле блистательной классики. Золотой фонд всех времён. "Спящая красавица", "Евгений Онегин", "Дон Кихот", "Дон Жуан", "Аида". И, конечно, "Лебединое озеро" в день открытия.

На первом спектакле фестиваля как всегда нет свободных мест. Этот спектакль - любимый у петербургской публики, его пересматривают, как перечитывают любимую книгу. "Лебединое озеро" - балет с огромной историей. 127 лет на сцене Мариинского театра. Академическая постановка в лучших традициях Мариуса Петипа, засмотренная публикой, разобранная ею на отдельные пируэты. Только на "Лебедином" аплодировать принято после каждого танца, а дарить цветы артистам, не дожидаясь антракта.

Партию Зигфрида исполняет артист из Южной Кореи Кимин Ким, в Мариинском театре работает уже 10 лет, каждое его появление на сцене встречают овациями. Он любимец петербургской публики, и это взаимно.

"Для меня это друзья, и любовь, и родители. Я был в "Гранд Опера", в "Метрополитене", в Большом театре. Все это великие, огромные сцены", - говорит он.

Пока на главной сцене идет балет, на репетиционной прогоняют оперу. "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского - грандиознейшая работа. Только солистов 63 человека, а всего актёров - более трёх сотен! В массовке помогают курсанты военно-морских училищ Петербурга. Сменили на время свои чёрные кители на мундиры 1812 года.

Этой постановке почти четверть века, из-за масштабности - она идёт 4 часа - оперу "Война и Мир" в Мариинке дают только по особым случаям. Таким, как этот фестиваль. Евгений Акимов - исполнитель арий Пьера Безухова, 26 лет на сцене. Даже для него "Война и мир" в афише - это событие!

"Сменились уже поколения музыкантов, сейчас есть много молодёжи в оркестре, которые никогда не играли эту оперу. Для них будет дебют соприкоснуться с музыкой Прокофьева", - говорит Акимов.

Соприкоснуться с музыкой Прокофьева, Свиридова, Вивальди, Моцарта. Чайковского, которого, видимо, вообще скоро можно будет услышать только в России. Искусство в нашей стране, как оно и должно быть - вне политики

"Я счастлив сказать, что у нас цензуры нет никакой, приятно работать в такой обстановке. Театр как был, так и остаётся открытым для любых талантливых проявлений искусства", - говорит балетмейстер-репетитор балетной труппы Мариинского театра Юрий Фатеев.

Кроме классики, фестиваль "Звезды белых ночей" обещает много сюрпризов. Яркие премьеры, творческие вечера лучших артистов, выпускной спектакль студентов Академии русского балета имени Вагановой. 30-й юбилейный театральный марафон в Мариинском продлится до 17 июля.

Анна Морозова, северо-западное бюро "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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