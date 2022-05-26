ЦБ снизил ключевую ставку до 11%

В апреле годовая инфляция достигла 17,8%

Центробанк сообщил в четверг о решении снизить ключевую ставку с 14% до 11%.

"Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ добавили, что в апреле годовая инфляция достигла 17,8%, а по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5%.

Как уточнили эксперты, кредитная активность остается низкой, продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, что ограничивает проинфляционные риски.

"Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - также отметили в Центробанке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"