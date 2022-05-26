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Собянин выделил грант на исследования генетических мутаций у пациентов с онкологией

11:00
  • четверг
  • 26 мая 2022

Размер гранта составляет 277,6 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет выделен грант на разработку системы профилактического наблюдения пациентов с риском наследственного заболевания онкологией. Об этом в четверг, 26 мая, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
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Правительство Москвы выделило грант ООО "Эвоген" в размере 277,6 млн рублей на продолжение научных исследований по внедрению в практику московского здравоохранения инновационных методов лечения онкологических заболеваний, обусловленных наследственными опухолевыми синдромами.

Исследование генетических мутаций у больных с впервые выявленным злокачественным новообразованием молочной железы, раком яичника и колоректальным раком проводится в Москве с февраля 2021 года. В него также включены родственники пациентов, у которых по результатам онкогенетического исследования выявлен наследственный опухолевый синдром, то есть вероятность возникновения онкологического заболевания.

В исследовании участвуют шесть онкологических центров: МКНЦ имени Логинова, МГОБ №62, ГКОБ №1, ГКБ имени Боткина, ММКЦ "Коммунарка" и ГКБ имени Плетнева.

Результатом проведения исследований станет разработка системы профилактического наблюдения и обследования пациентов и их родственников для ранней диагностики онкологических заболеваний, обусловленных наследственными опухолевыми синдромами.

В феврале в Москве открылся Центр инновационных технологий в здравоохранении. Его главная задача — поиск и внедрение новых медицинских препаратов и методов диагностики. Также Центр назначен оператором грантовой программы, в рамках которой будут поддерживать научные разработки столичных врачей. На это из городского бюджета выделено более 2,5 млрд рублей.

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