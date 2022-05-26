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Собянин поручил продолжить тестирование беременных на аномалии развития плода

11:08
  • четверг
  • 26 мая 2022

Достоверность составляет 99%

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил грантовую поддержку неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) для выявления хромосомных аномалий развития плода.

Грант выделен ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Внедрение НИПТ в московскую систему здравоохранения началось в марте 2020 года. Выделенный Собяниным грант позволит развивать программу в конце 2022 года и в 2023 году.

 "Кроме того, за счет гранта будет продолжено внедрение других высоко достоверных методов молекулярно-генетических исследований плода, позволяющих в короткие сроки (два-три дня) получить подтверждение диагноза", - подчеркнули в пресс-службе.

НИПТ – это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной. Его можно использовать на 10-й неделе беременности. Достоверность теста составляет 99%.

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