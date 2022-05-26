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ВС России отложил рассмотрение иска о признании батальона "Азов" террористическим

11:16
  • четверг
  • 26 мая 2022

Рассмотрение назначено на 29 июня

Верховный суд России в четверг, 26 мая, принял решение о переносе на 29 июня рассмотрения требования о признании украинского военизированного объединения "Азов" террористической организацией и запрете его деятельности в стране.

С соответствующим иском в Верховный суд обратилась Генеральная прокуратура. В соответствии с российским законодательством, предложение о признании организации террористической и ее запрете готовит ФСБ, которая направляет его в Генпрокуратуру.

В случае признания "Азова" террористической организацией его участники будут подлежать уголовной ответственности. В зависимости от роли им может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее независимые зарубежные журналисты представили Совету Безопасности ООН доказательства преступлений украинских националистов в составе батальона "Азов". Однако Франция, США и Великобритания назвали представленные доказательства попыткой "распространить ложь через площадку ООН".

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