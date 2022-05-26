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В России госпитализированы еще 2060 человек с коронавирусом

11:16
  • четверг
  • 26 мая 2022

Выписаны в связи с выздоровлением 6455 человек

За минувшие сутки с коронавирусом в России госпитализированы 2060 человек, сообщили в оперштабе по контролю за распространение заболевания.

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"Выписано в связи с выздоровлением 6455 человек, на 3,7% меньше по сравнению с 25 мая", - также говорится в сообщении.

Прирост новых случаев составил 4700 (368 - в Москве, 293 - в Санкт-Петербурге, 218 - в Московской области). Подтверждён 91 летальный исход.

За все время пандемии в России зарегистрировали 18 310 673 случаев COVID-19, скончались 378700 пациентов.

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