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Минтранс высказался о дополнительных сборах при покупке авиабилетов

11:33
  • четверг
  • 26 мая 2022

Стоимость останется той же

Министерство транспорта России не рассматривает вопрос о введении дополнительного авиасбора при покупке билетов.

"Данный вопрос министерством не рассматривается", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Накануне газета "Известия" написала, что Минтранс планирует ввести новый сбор при покупке авиабилетов. Полученные средства собирались направить в резервный фонд поддержки авиапассажиров на случай форс-мажорных обстоятельств. Размер сбора - от 70 до 250 рублей с перелета.

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