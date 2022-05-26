Собянин: McDonald's под новым брендом сохранит привычное меню

Столичные власти поддержат открытие ресторанов

Рестораны, входившие в сеть быстрого питания McDonald's, после возобновления работы под новым брендом, будут предлагать клиентам прежние блюда. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В соответствии со слайдом к выступлению Собянина на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России" в Гостином дворе, при поддержке правительства Москвы новый российский владелец ресторанов сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.

Собянин отметил, что после объявления McDonald's о закрытии своих точек в России "все обсуждали как громадную потерю и катастрофу". Однако выяснилось, что 95, а то и 98% продуктов, из которых готовили в этих ресторанах, — российского производства.

"Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать", — заявил градоначальник.

Столичные власти "долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу". Собянин выразил уверенность в том, что рестораны заработают вновь, но уже под российским брендом, а также продолжат развиваться, сообщает ТАСС.

В начале марта McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в России. Работу продолжили только рестораны, принадлежащие франчайзи. В мае компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, и заявила, что намерена продать свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.

В Министерстве промышленности и торговли России ранее допустили, что российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд, когда рестораны откроются под новыми названиями.

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