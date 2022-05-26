Работа по разминированию "Азовстали" ускорена

Точные сроки окончания не называются

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе была ускорена.

"Территория завода "Азовсталь" - больше десяти квадратных километров, поэтому это займет определенное время. Но мы ускоряемся, ускоряемся", - сказал Пушилин в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что точные сроки окончания работ не называются. Важно уделять внимание безопасности, так как боевики оставили после себя множество мин-ловушек.

Ранее глава ДНР сообщил, что спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен украинские военные выявлены и задержаны на территории "Азовстали".

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