Российские ракеты на Украине поразили 48 районов с силами ВСУ

Ликвидированы более 350 националистов

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования за последние сутки в ходе спецоперации на Украине были поражены 48 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, при этом было ликвидировано свыше 350 украинских националистов и выведено из строя 96 единиц военной украинской техники. Также поражены две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевки и Берестового Донецкой Народной Республики.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

За весь период спецоперации уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1 019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3 266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1 682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что российские военные ракетами высокой точности уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Там было налажено производство двигателей для украинской авиации. Кроме того, уничтожены две базы горючего под Харьковом, выведены из строя два поста ПВО в районе Бахмута.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"