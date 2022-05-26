Россию не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Белоруссия тоже не поедет

Российских дипломатов не позвали на ежегодную церемонию памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

О решении властей Хиросимы сообщил российский посол в Японии Михаил Галузин, а о решении властей Нагасаки пишет японское агентство "Киодо". Кроме того, на мероприятие не пригласили представителей Белоруссии.

"Подобный постыдный шаг – очередное свидетельство того, что руководство <…> повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки, совершенной США", - передает слова Галузина РИА Новости.

Традиционно церемония памяти жертв бомбардировок проходит 6 августа. В этом году в ней примут участие 3550 приглашенных гостей.

Японские города Хиросима и Нагасаки подверглись американскому ядерному удару в августе 1945 года. Общее число жертв достигло 189 тысяч.

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