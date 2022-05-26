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Столтенберг призвал НАТО готовиться к длительной поддержке Украины

12:12
  • четверг
  • 26 мая 2022

Помощь Киеву он назвал первой задачей альянса

Члены Североатлантического альянса должны быть готовы к тому, что придется оказывать поддержку Украине в течение длительного времени. С таким заявлением в четверг, 26 мая, выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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По словам генсека НАТО, помощь Украине — первая задача альянса. Столтенберг отметил, что "войны непредсказуемы, и никто не может сказать, как и когда закончится эта". Однако члены НАТО должны быть готовы сохранять поддержку в долгосрочной перспективе.

Как уточнил генеральный секретарь, речь идет не только о доставке нового снаряжения и оружия, но и о поддержании уже поставленного материала в рабочем состоянии.

Еще одной ролью альянса Столтенберг назвал предотвращение эскалации, поскольку если конфликт России и Украины превратится в "войну между НАТО и Россией, это принесет гораздо больше разрушений и ущерба всей Европе". НАТО поддерживает Украину, но "не участвует в войне", цитирует генсека альянса ТАСС.

Ранее Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не станет одной из сторон конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои военные силы для участия в боевых действиях на Украине, чтобы не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО.

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