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Россия развернет орбитальную группировку для слежения за боевыми действиями на Украине

12:38
  • четверг
  • 26 мая 2022

Об этом рассказал глава Роскосмоса

Роскосмос развернет масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за ходом российской специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Россия вывела на орбиту военный спутник

По выражению Рогозина, в Роскосмосе хотят "выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку". Для российской армии крайне важно, чтобы спутников было как можно больше. Это даст военнослужащим возможность "видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины".

Пока в распоряжении Роскосмоса имеется 161 космический аппарат, с учетом спутников Министерства обороны России, но необходимы тысячи, подчеркнул глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что орбитальную группировку можно будет использовать и для гражданских задач, сообщает "Интерфакс".

В апреле легкая ракета-носитель "Ангара", запущенная с космодрома "Плесецк", впервые вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны. Спутник взят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают нормально.

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