Россия развернет орбитальную группировку для слежения за боевыми действиями на Украине

Об этом рассказал глава Роскосмоса

Роскосмос развернет масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за ходом российской специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По выражению Рогозина, в Роскосмосе хотят "выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку". Для российской армии крайне важно, чтобы спутников было как можно больше. Это даст военнослужащим возможность "видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины".

Пока в распоряжении Роскосмоса имеется 161 космический аппарат, с учетом спутников Министерства обороны России, но необходимы тысячи, подчеркнул глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что орбитальную группировку можно будет использовать и для гражданских задач, сообщает "Интерфакс".

В апреле легкая ракета-носитель "Ангара", запущенная с космодрома "Плесецк", впервые вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны. Спутник взят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают нормально.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"