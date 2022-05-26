Рособрнадзор: ЕГЭ стартовал во всех регионах и проходит штатно

Основной этап завершится 2 июля

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил журналистам, что ЕГЭ стартовал во всех регионах России.

"Можно смело сказать - ЕГЭ начался. Свыше 700 тысяч участников, включая выпускников прошлых лет, заявились на участие в ЕГЭ. Экзамен стартовал с трех предметов: химия, литература, география", - сказал руководитель ведомства, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что экзамены проходят в штатном режиме.

В 2022 году Единый государственный экзамен сдают почти 737 тысяч человек (по русскому - 701 тысяча, по математике базового уровня - 352 тысячи). Основной этап пройдет с 26 мая по 2 июля.

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