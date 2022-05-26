ЦБ продлит большую часть мер поддержки банков

Речь о тех, что были введены в феврале-марте

Как сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, регулятор планирует продлить большую часть введенных в феврале-марте мер поддержки банковского сектора.

Речь, в частности, идет о применении банками нулевого значения дополнительной и повышенной дополнительной ставок взносов в фонд страхования вкладов.

Уточняется, что изначально действие этой меры должно было истечь в июне. Что касается мер, истекающих в конце года, по ним решение будет принято в октябре-ноябре.

Вместе с тем стало известно, что ЦБ не продлит приостановку действия ограничения на полную стоимость кредита при выдаче потребительских кредитов и займов, передает "Интерфакс".

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