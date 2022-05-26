Захарова рассказала об ответе на блокировки YouTube брифингов МИД

Видеохостинг предупредили о последствиях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о реакции Москвы на блокировку американским видеохостингом YouTube нескольких брифингов ведомства.

"Что мы сделали - мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что блокировка видеохостинга YouTube в России не планируется.

Как уточнил министр, Россия не хочет закрываться от глобального интернета, но необходимо выстраивать барьеры безопасности.

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