Захарова рассказала об ответе на блокировки YouTube брифингов МИД

Видеохостинг предупредили о последствиях
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о реакции Москвы на блокировку американским видеохостингом YouTube нескольких брифингов ведомства.
"Что мы сделали - мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что блокировка видеохостинга YouTube в России не планируется.
Как уточнил министр, Россия не хочет закрываться от глобального интернета, но необходимо выстраивать барьеры безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"