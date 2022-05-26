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Число беженцев с Украины в России превысило 3,5 млн человек

12:57
  • четверг
  • 26 мая 2022

Это показатель с 2014 года

Россия с 2014 года приняла более 3,5 млн беженцев с Украины, с конца февраля 2022 года — 1,5 млн человек. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал заместитель российского министра здравоохранения Сергей Глаголев.
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Во время выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения представитель Минздрава подчеркнул, что все беженцы получают в России необходимую медицинскую и психологическую помощь, в том числе лекарственные препараты для длительного приема. Раненые украинские военнослужащие также получают лечение, у них имеется возможность общаться с членами своих семей.

Рассказывая об усилиях России по разрешению гуманитарного кризиса, Глаголев также сообщил, что дети беженцев обучаются в школах, а студентам предоставляется возможность продолжить профессиональное обучение, сообщает "Интерфакс".

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее рассказали, что количество людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило 100 млн человек впервые за всю историю. Ситуация на Украине привела в 2022 году к перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев.

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