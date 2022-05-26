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Глава ЦБ объявила об успешной защите финансовой стабильности в России

13:21
  • четверг
  • 26 мая 2022

Однако это не означает, что можно "выдохнуть спокойно"

Банку России удалось защитить финансовую стабильность в России и не допустить раскручивания инфляционной спирали. Об этом в четверг, 26 мая, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина оценила "риски раскручивания инфляционной спирали"

Глава ЦБ подчеркнула, что предпринимаемые регулятором меры были направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали "здесь и сейчас", благодаря этому удалось добиться определенных успехов.

Однако это совершенно не, что можно "выдохнуть спокойно", так как экономика вступает в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах.

Наряду с этим банкам в условиях санкций требуется поддержка: и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели, цитирует Набиуллину РИА Новости.

26 мая состоялось внеочередное заседание совета директоров Центробанка, на котором было принято решение снизить ключевую ставку с 14% до 11%. Регулятор отметил, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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