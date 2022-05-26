В Кремле объяснили, чего ждут от Киева

Речь идет о трезвой оценке ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего Москва ждет от Киева.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Он добавил, что речь не идет о территориальных уступках, а лишь о трезвой оценке сложившихся обстоятельств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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