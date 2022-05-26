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Слуцкого выдвинули на пост кандидата главы ЛДПР

13:25
  • четверг
  • 26 мая 2022

Нового лидера изберут уже завтра

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого председателя думской фракции либерал-демократов Леонида Слуцкого на пост главы партии.

Об этом РИА Новости сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов. Новый лидер ЛДПР будет избран в пятницу,  27 мая, на внеочередном съезде.

Леонид Слуцкий исполнял обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти лидера партии Владимира Жириновского 6 апреля 2022 года. 18 мая Слуцкий фракцию ЛДПР в Госдуме.

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