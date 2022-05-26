Песков прокомментировал предложение об ОЭЗ в Донбассе

С такой идеей выступили в ЕР

Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, в том числе в решении вопросов экономического характера. Об этом в четверг, 26 мая, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о том, что ЕР предлагает создать в Донбассе особую экономическую зону.

Песков отметил, что вопросы развития Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых признает Российская Федерация, весьма и весьма актуальны. Однако это независимые государства, цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее Песков уточнял, что российские власти не давали никаких официальных поручений относительно взятия регионами России шефства над отдельными районами Донбасса. Однако субъекты Российской Федерации могут взять такое шефство над районами Донбасса самостоятельно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"