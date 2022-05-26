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Украина пригрозила Венгрии

13:40
  • четверг
  • 26 мая 2022

Угрозы касаются нефтепровода "Дружба"

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль прокомментировала нежелание Будапешта отказываться от российского газа.

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"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба". И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента - решать политические вопросы", - сказала она (цитата по РИА "Новости").

Нефтепровод "Дружба" идет из Самарской области через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы, обеспечивая экспорт нефти из России в Европу.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба"
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