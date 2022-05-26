В Совфеде предложили ввести продуктовые карточки по аналогии с "Пушкинской картой"

Эта мера поможет гражданам с низкими доходами

В России можно ввести механизм продовольственной помощи гражданам с невысоким доходами, например, в форме продуктовых карточек. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор напомнил о культурном проекте "Пушкинская карта", в рамках которого молодые россияне могут посещать театры, музеи и киносеансы на определенную сумму, выделяемую государством.

Майоров предложил ввести продуктовые карточки по аналогии с "Пушкинской картой" — из продуктовой линейки граждане могли бы приобрести все, что захочется. Исключением автор идеи назвал алкоголь и табак.

По мнению члена Совфеда, с помощью таких карточек можно оказывать помощь в получении качественного питания людям, которые не имеют высоких доходов, сообщает АГН "Москва".

Предложение о продуктовых карточках уже озвучивали в России. В феврале 2021 года Минпромторг подготовил для правительства доклад, в котором предлагалось введение ежемесячных выплат ряду граждан для покупки российских продуктов питания. В ведомстве рассчитывали использовать для реализации этой задумки механизм адресной помощи гражданам.

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