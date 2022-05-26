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Путин: российский бизнес успешно адаптируется к новым условиям

14:43
  • четверг
  • 26 мая 2022

Президент встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей

О перспективах развития отечественного бизнеса в условиях экономического давления доложил сегодня Владимиру Путину уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Омбудсмен представил президенту ежегодный доклад о состоянии коммерческой отрасли. В ходе беседы глава государства отметил: российский бизнес достойно справляется с вызовами. А власть со своей стороны намерена стимулировать предпринимательскую деятельность и снижать бюрократическую нагрузку.

"Бизнес наш, отечественный, проявляет свои наилучшие качества, я бы сказал, в этих непростых условиях. Достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто – находить новых партнёров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества – требует больших усилий и таланта, я бы сказал. И силы воли у подавляющего большинства наших предпринимателей. Наряду с чувством ответственности всё это даёт очень позитивные результаты", - сказал Владимир Путин.
 

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