ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина обстреляла дома и школу в Курской области

14:02
  • четверг
  • 26 мая 2022

Пострадавших нет

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Суджанского района со стороны Украины.

Днем 26 мая были слышны хлопки рядом с населенными пунктами Нижнемахово и Воробжа, написал он в своем Telegram-канале. Повреждения получили несколько домов и здание школы – в нем выбило стекла.

По предварительным данным, пострадавших нет. Местное население охраняют российские военнослужащие.

Ранее в Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 8 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обстрел со стороны Украины
Обстрел со стороны Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.