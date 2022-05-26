Украина обстреляла дома и школу в Курской области

Пострадавших нет

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Суджанского района со стороны Украины.

Днем 26 мая были слышны хлопки рядом с населенными пунктами Нижнемахово и Воробжа, написал он в своем Telegram-канале. Повреждения получили несколько домов и здание школы – в нем выбило стекла.

По предварительным данным, пострадавших нет. Местное население охраняют российские военнослужащие.

Ранее в Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 8 июня.

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