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Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе

14:51
  • четверг
  • 26 мая 2022

Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности, считают в ЕР

Меры для скорейшего восстановления инфраструктуры и экономики Донбасса обсудили на тематическом форуме "Единой России".

В числе предложенных инициатив развитие в регионе банковской сети. Спикеры отметили, что необходимо запустить специальные программы кредитования предпринимателей, а также создать возможность перевода платежей без комиссий. На границах предлагают упростить процедуры проверки товаров и расширить пропускную способность КПП.

Кроме того, речь зашла о возможности создания особой экономической зоны на территории Донбасса. 

"Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения новых рынков. Освободились целые сектора — банковская сфера, связь, ИТ и другие направления. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее средней зарплаты по отрасли, которая в республиках сложилась", - сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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