Сергей Собянин выступил перед участниками суперфинала конкурса "Лидеры России"

Мэр рассказал об обновленном меню "Макдоналдса" и автомобилях "Москвич"

Будущая пятая линия МЦД возможно пройдет под землей. На заводе "Москвич" будут производиться современные автомобили. В ресторанах "Макдоналдс" под новым брендом останется привычное меню. Обо всем этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин участникам суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" в Гостином дворе.

Сегодня в Гостином Дворе только и разговоров, что о лидерстве и о том, как суперфиналистам конкурса "Россия - страна возможностей" скорее приступить к реализации всех смелых идей. Мэр Москвы Сергей Собянин, который является одним из наставников, поделился с участниками опытом решения актуальных проблем.

"Мы очень боялись потерять один из автозаводов - самых лучших в стране. И так, к сожалению, произошло. "Рено" попрощался с нами. Но мы всё-таки решили попробовать оставить эту компетенцию. Вспомнили про "Москвич". Но почему-то многие решили, что мы будем выпускать старые модели "Москвича". Но мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили", - рассказал Сергей Собянин.

Здесь многие уже состоявшиеся профессионалы. Максим Щербина из Москвы давно занимается разработкой биоразлагаемых эндопротезов. Сетчатый материал применяется при операциях разной сложности. Например, при грыже брюшной полости у детей. Протез удобен тем, что растёт вместе с ребёнком.

"За границей такого материала нет вообще, такого изделия. Есть изделие из свиной кожи - оно очень дорогое, порядка 1000$. Наше порядка 200$", - говорит Щербина.

Соревнуются в 7 категориях, здесь их называют треками: бизнес и промышленность, государственное управление, информационные технологии, наука, культура, здравоохранение и международный. Самому младшему участнику 23 года, старшему - 56. Такой команде под силу многое, уверен Сергей Собянин.

"За последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми вы столкнетесь, поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами, для того, чтобы преодолеть трудность, стать победителем. Каждый кризис - это не только проблемы, но и возможности", - заявил мэр.

По словам Сергея Собянина, секрет грамотного управления прост: правильно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе людские. Ведь если человек доволен обстановкой, то он сам будет инвестировать в город.

— Я живу в Нижнем Новгороде, мы стремимся стать наравне с Москвой. Я хотела в этом конкурсе получить вас в наставники. Но мне будет достаточно просто пожать Вам руку. Позвольте это сделать?

— Давайте превзойдём ожидания и поцелуемся! – пошутил мэр.

Лидеры России — это своего рода площадка, на которой новые идеи не только рождаются и аккумулируются, но и реализуются, потому что профессионалы из разных сфер работают рука об руку.

На площадке суперфинала можно не только получить новые знания, опыт, или завести полезные знакомства. Можно буквально зафиксировать свою дорогу к успеху - её запишут в портативной видеостудии и пришлют на почту. Потому что такое забывать нельзя.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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