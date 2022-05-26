Нейросети помогут московским врачам выявить 7 заболеваний на одном снимке

Новый сервис тестируется

Столичные врачи-радиологи приступили к тестированию нейросетей, которые позволят на КТ-снимке грудной клетки, распознать признаки сразу семи разных патологий. Так в московском здравоохранении продолжается эксперимент по внедрению компьютерного зрения.

В случае положительной оценки, система станет доступна медикам всех лечебных учреждений города. Если сейчас компьютер анализирует снимок отдельно под каждую патологию, то благодаря новинке это будет происходить комплексно и значительно экономить время. Например, врач сразу сможет обратить внимание на возможные признаки рака легких, остеопороза или ишемической болезни сердца.



"Как только сервис находит признаки патологических изменений, он их маркирует, определяет размеры и врачу рентгенологу достаточно быстрого просмотра дополнительной серии внутри сервиса, чтобы понять на что нужно обратить внимание", - объясняет заведующий центром по внедрению медицинских технологий, врач-рентгенолог Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Игорь Шулькин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"