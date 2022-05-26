В России стартовал основной период ЕГЭ

Выпускники сегодня сдавали химию, литературу и географию

Химия, литература, география — сегодня в России начался основной этап единого госэкзамена. В Москве в итоговой аттестации участвуют более 85 тысяч старшеклассников.

Больше всего оказалось желающих сдавать химию - почти 8 тысяч человек. Литературу - 7 тысяч. И совсем немного - около 2 тысяч выпускников - рискнули показать свои знания по географии.

В этом году антиковидные меры отменены, так что рассадка в классе уже не через полтора метра, а обычная. Всё вернулось в привычный режим.

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