В Москве наградили победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников

Москвичи стали бесспорными лидерами заключительного этапа

Победители Всероссийской олимпиады школьников о результатах ЕГЭ могут особо не волноваться. Им уже открыта дорога в лучше вузы страны. Главная награда - право на внеконкурсное поступление на любой профильный факультет на бюджетной основе.

Знать родной язык в совершенстве престижно. В этом уверена победительница Всероссийской Олимпиады школьников Маша Добротина. Она разбирается в основах современного языка и новых нормах и даже понимает древнерусский. Олимпиадные задания - не просто сочинение и эссе, а, скорее, логическая задача, объясняет победительница. Здесь нужны познания и в смежных дисциплинах - иностранных языках, истории. И, конечно, важна логика.

"Не надо знать и зачитываться ночами древнерусскими текстами, чтобы уметь переводить. Важно иметь системное мышление, выводить закономерности и именно эти умения пригодятся не только тем, кто в дальнейшем станет лингвистом или специалистом по славистике, но и вообще любому человеку, в любой профессии, какую бы он ни выбрал", - объясняет ученица 10 класса школы №1798 "Феникс" Мария Добротина.

Какую выбрать профессию пока не определились и Дмитрий и Степан. Друзья по совместительству еще и призеры Всероссийских олимпиад. Дмитрий лучше всего знает астрономию. Степан хорошо разбирается и в математике.

"Участвуя в одной олимпиаде и готовясь к ней, уже становится легче участвовать в других олимпиадах по смежным предметам, потому что вырабатываются некоторые навыки, которые пригождаются в разных областях", - учащийся 9А класса школы №1798 "Феникс" Степан Лавров.

Спортивный интерес перешел в здоровую конкуренцию, но дружба от этого не пострадала. Гуляли вместе, готовились по отдельности. Сегодня победитель Всероссийской олимпиады по астрономии может прогнозировать любые заявления, связанные с космосом, например, полетит ли Илон Маск на Марс.

"Там тяжело! И я не думаю, что он к 30-у году сможет решить проблему радиации вот этой межпланетной. Поэтому, думаю, нет", - авторитетно заявляет учащийся 9А класса школы №1798 "Феникс" Дмитрий Тимофеев.

Путь к всероссийским победам начинается со школьных олимпиад. Учителя работают в команде с ребенком. Здесь особый режим подготовки, перераспределение нагрузок и, конечно, безусловная поддержка.

"В московских школах достаточно большое число ребят, которые себя проявляют в Олимпиаде, и число их с каждым годом растет. Наверное, вся система московского образования работает на этот результат", - считает директор школы №1798 "Феникс" Екатерина Курнышева

Тем более что результат оправдывает действия. А точнее, все старания. Одаренным школьникам из этих стен открывается прямая дорога в лучшие вузы страны. Помимо признания, они получают и более ощутимые награды: право на внеконкурсное поступление на любой профильный факультет государственных университетов. И, конечно, на бюджетной основе.

В Москве таких детей поощряют еще и грантами мэра - 500 тысяч рублей за победу и 300 тысяч рублей - за призовое место. Победителей и призёров Всероссийской олимпиады наградили в концертном зале "Зарядье".

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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