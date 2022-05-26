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Мадагаскарские фоссы вышли в новые уличные вольеры Московского зоопарка

15:21
  • четверг
  • 26 мая 2022

Хищники содержатся в Центре воспроизводства под Волоколамском

Мадагаскар - под Волоколамском! В Центре воспроизводства вышли в новые уличные вольеры фоссы - животные, которые водятся только на самом загадочном острове в Индийском океане. То ли кошки, то ли мангусты... на самом деле они - главные хищники Мадагаскара. Их боятся все, не только лемуры, как в знаменитом мультфильме. А они - никого, кроме человека. Только он способен их отловить и съесть, что аборигены и делают. Разумеется, Московский зоопарк на такое варварство пойти не может. Здесь этих грациозных животных активно разводят.

Самка Кнопка активно осваивает пока неизведанное пространство с трехъярусными конструкциями. Смело забирается по брёвнам и уверенно балансирует на внушительной высоте, ловко перепрыгивая с дерева на дерево. 

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Мадагаскарская фосса
Мадагаскарская фосса
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