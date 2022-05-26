Путин: Россия не будет отрезать себя от технологий развитых стран

Выдавить страну с мирового рынка невозможно

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявил, что Россия не собирается сама отрезать себя от технологий развитых стран - ее пытаются выдавить, но это невозможно.

По словам российского лидера, Запад считает, что из мировой политики, экономики, спорта можно удалить любого неугодного, но это не так.

Как отметил глава государства, все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику. Санкции же отражаются на всех - в развитых экономиках нынешнего уровня инфляции не было 40 лет.

Также Путин подчеркнул, что воровство чужих активов, чем занимается Запад, никогда до добра не доводило.

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