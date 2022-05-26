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Путин: Россия не будет отрезать себя от технологий развитых стран

14:02
  • четверг
  • 26 мая 2022

Выдавить страну с мирового рынка невозможно

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявил, что Россия не собирается сама отрезать себя от технологий развитых стран - ее пытаются выдавить, но это невозможно.

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По словам российского лидера, Запад считает, что из мировой политики, экономики, спорта можно удалить любого неугодного, но это не так.

Как отметил глава государства, все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику. Санкции же отражаются на всех - в развитых экономиках нынешнего уровня инфляции не было 40 лет.

Также Путин подчеркнул, что воровство чужих активов, чем занимается Запад, никогда до добра не доводило.

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