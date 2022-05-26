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Путин предупредил о последствиях воровства чужих активов

14:15
  • четверг
  • 26 мая 2022

До добра это не доводит, подчеркнул президент

Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто занимается этим неблаговидным делом. Такое заявление в четверг, 26 мая, сделал президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарной сессии I Евразийского экономического форума. В ходе сессии российский лидер затронул тему антироссийских санкций, в рамках которых западные государства блокируют активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам.

Президент подчеркнул, что нарушение правил, норм в сфере международных финансов и торговли ни к чему хорошему не приводит, "а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает", сообщает РИА Новости.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее оценил объем замороженных Евросоюзом активов Центробанка России. По его словам, речь идет о 23 млрд евро. Кроме того, еврокомиссар рассказал, что ЕС заморозил активы физлиц на 10 млрд евро. Это в том числе яхты и недвижимость российских бизнесменов.

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