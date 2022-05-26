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Путин оценил долю расчетов в нацвалютах ЕАЭС

14:40
  • четверг
  • 26 мая 2022

Показатель нужно наращивать, подчеркнул президент

Доля расчетов в национальных валютах государств — членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) достигла 75%. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции в пленарной сессии I Евразийского экономического форума.
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По словам президента, члены ЕАЭС будут и дальше наращивать этот показатель, работать над сопряжением и взаимным использованием национальных платежных систем и банковских карт.

Владимир Путин также подчеркнул, что в рамках ЕАЭС важно ускорить диалог по переходу с международной системы обмена банковской информацией SWIFT на собственные финансово-расчетные механизмы, включая прямые корреспондентские контакты между банками дружественных стран, сообщает РИА Новости.

Ранее в Центробанке рассказали, что Система передачи финансовых сообщений, созданная как российский аналог международной системы SWIFT, стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны. С 12 странами уже выстроены прямые расчеты в рамках Системы.

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