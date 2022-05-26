Италия лишила госнаград Мишустина и Мантурова

Награду отозвали по соображениям "недостойности"

Премьер-министра России Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова лишили государственных наград в Италии.

Указ подписал президент страны Серджо Маттарелла. Мишустин и Мантуров получили ордена Звезды Италии степени Кавалера Большого креста в 2020 году – это высший класс награды.

Награду отозвали по соображениям "недостойности", передает РИА Новости текст указа.

Накануне глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что власти Италии лишат госнаград представителей правительства России, попавших под санкции из-за ситуации на Украине.

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