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Опрос показал, боятся ли россияне дефицита товаров

15:02
  • четверг
  • 26 мая 2022

Исследование провел ВЦИОМ

Возникновения массового дефицита товаров скорее не опасаются 70% россиян, скорее выражают обеспокоенность по этому поводу — 28%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
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Среди респондентов 69% скорее согласны с тем, что российские компании смогут заменить ушедших с рынка в последнее время иностранных производителей. Обратного мнения придерживаются 27%.

Опрошенные чаще заявляли, что российские производители смогут заменить зарубежные фирмы в сегментах производства продуктов питания (94%), предметов гигиены (91%), бытовой химии (90%), строительных и отделочных материалов (86%). Меньше надежды на импортозамещение в производстве медикаментов и лекарств ("смогут" — 69%, "не смогут" — 24%), в авиационной отрасли ("смогут" — 66%, "не смогут" — 22%), изготовлении промышленного оборудования (63% и 29%).

При необходимости выбора продуктов российского или зарубежного производства с одинаковыми ценами участники исследования чаще ориентированы на выбор отечественного продукта (67%), импортный товар скорее выберут 18%.

В плане качества российский производитель выигрывает по мнению 56%; импортные продукты считают более качественными 22% респондентов, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе исследования аналитического центра НАФИ выяснилось, что больше всего россияне опасаются нехватки импортных лекарств и медицинского оборудования — 42%. В боязни лишиться продуктов признались 30%. Столько же респондентов переживают из-за возможного дефицита комплектующих для автомобилей.

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