МИД Китая обвинил генсека НАТО в двойных стандартах

КНР придерживается мирного пути развития

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подверг критике генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что ограничения в торгово-экономических отношениях с Россией и КНР отвечают интересам безопасности Запада.

"Генеральный секретарь НАТО уже на протяжении некоторого периода времени непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также раздувая так называемую теорию "китайской угрозы", - заявил спикер внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА "Новости".

По его словам, альянс сам призывает своих членов наращивать военные расходы, требуя, чтобы они составляли не менее 2% от ВВП государств. В этом проявляются двойные стандарты НАТО.

"Китай придерживается мирного пути развития, военная доктрина КНР носит оборонительный характер", - подчеркнул дипломат.

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