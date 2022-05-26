Глава МВФ предложила способы борьбы с продовольственным кризисом

Требуется быстрая международная реакция

Для преодоления угрозы голода в мире необходимо оказание финансовой поддержки бедным странам и отказ от ограничений продовольственного экспорта. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Эксперт раскритиковала ограничения на экспорт продовольствия, которые ввели уже почти 30 стран. Она выразила понимание того факта, что правительства хотят уберечь свое население от дефицита продуктов, однако подчеркнула, что такими действиями "мы продлеваем страдания других".

Также необходимо более эффективно использовать имеющееся продовольствие, а бедным странам — предоставить финансовые ресурсы для обеспечения поставок продуктов, заявила Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что необходима быстрая международная реакция, чтобы люди не голодали. В частности, уже создан специальный целевой фонд для бедных стран, испытывающих трудности с платежным балансом из-за цен на продовольствие. Фонд внимательно изучает возможности других международных институтов для повышения эффективности производства продовольствия и увеличения его предложения, заявила Георгиева в интервью Spiegel.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире являются недружественные России государства, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно эти государства, подчеркнул Володин, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, вводя незаконные санкции против России.

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