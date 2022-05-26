Двое рабочих упали с высоты 32-го этажа в Екатеринбурге

У строительной люльки оборвался трос

Со строящегося многоэтажного здания в Екатеринбурге из люльки с высоты 32-го этажа выпали двое рабочих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что у люльки оборвался один из тросов.

Как добавили в пресс-службе городского управления МВД, погибшие - граждане одной из республик Центральной Азии 1995 и 1989 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть двух человек. Очевидцев и представителей застройщика допрашивают.

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