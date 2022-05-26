Собянин: завод "Москвич" будет выпускать современные машины

Мэр опроверг предположения, что завод будет производить старые модели

Основные направления развития столицы и ответы на новые вызовы обозначил Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России". Он проходит в эти дни в Москве. Это флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Мэр отметил, что за последние годы создана эффективная система здравоохранения. В сравнении с другими мегаполисами мира, город лучшим образом проявил себя в борьбе с пандемией. Активно идёт благоустройство общественных пространств, формируется новая среда образования. Рекордными темпами развивается транспорт. А сейчас, в условиях санкций, у столицы появились и новые возможности.

"Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло. "Рено" попрощались с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнить про "Москвич". Многие решили, что мы будем выпускать старую модель "Москвича". Может быть, для ретро это стоит сделать. Но мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнёры для этой работы", - сказал Собянин.

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