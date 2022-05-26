Мишустин заявил, что быстрым импортозамещение не будет

Нужно постепенно двигаться к цели
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР", что импортозамещение не происходит мгновенно.
"Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", - добавил глава кабмина, которого цитирует РИА "Новости".
Как уточнил Мишустин, необходимо развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать их предложения и потребности.
В ходе посещения премьером завода произошел и забавный момент. Мишустин обратил внимание на сидевшую в одном из производственных помещений кошку. "Никто не обижает?", - спросил председатель правительства у руководства предприятия. Премьера заверили, что работники ухаживают за животным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"