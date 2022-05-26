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Мишустин заявил, что быстрым импортозамещение не будет

15:23
  • четверг
  • 26 мая 2022

Нужно постепенно двигаться к цели

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР", что импортозамещение не происходит мгновенно.

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"Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", - добавил глава кабмина, которого цитирует РИА "Новости".

Как уточнил Мишустин, необходимо развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать их предложения и потребности.

В ходе посещения премьером завода произошел и забавный момент. Мишустин обратил внимание на сидевшую в одном из производственных помещений кошку. "Никто не обижает?", - спросил председатель правительства у руководства предприятия. Премьера заверили, что работники ухаживают за животным.

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