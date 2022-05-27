Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Скорпионам в эту пятницу лучше не спешить, а Стрельцам стоит подумать о своих доходах и расходах

Овны

Венера в вашем знаке попала под горячую руку Плутона – этот день нужно провести как можно более осторожно! Несправедливые штрафы, гнев начальства – такими могут последствия.

Тельцы

Активность в соцсетях или публичная деятельность, увы, не принесут отдачи, на которую вы рассчитывали. Если отступление не входит в ваши планы, то просто возьмите паузу.

Близнецы

Вы застряли в каких-то делах и "буксуете" на работе или учебе? Это все игры ретро-Меркурия! Но есть и хорошая новость: вы поймете свои ошибки и больше никогда не сделаете их!

Раки

Вам придется сделать шаг назад в любовных или деловых отношениях, бизнесе или личном проекте. Не расстраивайтесь, зато эта история принесет важный жизненный опыт.

Львы

Сегодня или завтра вы избавитесь от какого-то груза или обязанностей, которым были совсем не рады. Но тревога может сохраняться: вам нужно время, чтобы перестать переживать.

Девы

Вам сегодня не стоит обращаться в налоговую или социальную службы – вы не решите там свои вопросы. Также день не порадует тех, кто зарабатывает на своих услугах.

Весы

Вы можете заметить, что проблемы, которые были актуальны в начале весны, снова дают о себе знать. Это объяснимо с точки зрения звезд и дает вам шанс на исправление ошибок.

Скорпионы

Не нарушайте правила дорожного движения по пути на работу или учебу: сегодня это чревато последствиями. Вообще вам стоит не спешить в эту непростую пятницу.

Стрельцы

Родителям нужно разобраться с детскими пособиями или оплатой занятий ваших чад. Всем остальным звезды тоже предложат поработать над своими доходами и расходами.

Козероги

У вас, вероятно, накопились домашние проблемы, которые сегодня и в выходные придется разруливать. Это отнимет время, зато научит вас не допускать больше авралов.

Водолеи

В документах или в работе могут обнаружиться ошибки, нестыковки. И это еще не все. Следите за своими тайнами, чтобы сегодня они случайно не открылись.

Рыбы

Если вы планируете или пробуете заработать деньги новым способом, то ближайшие дни ничем вас не порадуют. Но в каждой ситуации есть плюсы: вы тщательнее изучите информацию.

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