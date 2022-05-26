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Росгвардия задержала агентов СБУ в Харьковской области

15:32
  • четверг
  • 26 мая 2022

Задержанный сдал агентурную сеть

Пособников Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области. Росгвардейцы передали задержанных спецслужбам. Возле дома одного из них нашли схрон с оружием, агенты уже назвали своих пособников.

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"В ходе адресных проверок в Харьковской области росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ. Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы", - сообщила пресс-служба ведомства.

В замаскированном тайнике росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12 и 16 калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Задержанный уже раскрыл агентурную сеть, рассказав следователям о своих пособниках.

Второй задержанный передавал данные о количестве, расположении и перемещении российских вооруженных сил своим зарубежным кураторам через закрытый чат в одном из мессенджеров. При обыске обнаружена фото- и видеоаппаратура, квадрокоптер и средства связи.

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