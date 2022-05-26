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Медведев призвал ЕР пересмотреть предвыборную программу

16:00
  • четверг
  • 26 мая 2022

Глава партии напомнил о форс-мажорных обстоятельствах

Партия "Единая Россия" должна модернизировать предвыборную программу, с которой одержала победу на выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказал председатель ЕР, заместитель российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
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Как напомнил глава партии в ходе встречи с президиумом фракции единороссов в Госдуме, сложились форс-мажорные обстоятельства, требующие пересмотра предвыборной программы ЕР. При этом "Единая Россия" не будет отказываться от принятых на себя обязательств, подчеркнул политик.

Медведев отметил, что необходимо проверить, что в программе прошло проверку временем, а что утратило актуальность. Затем "целый ряд позиций нужно сообразовать с тем, что происходит".

Глава ЕР призвал думскую фракцию партии поучаствовать в модернизации отдельных положений предвыборной программы, напомнив, что речь об этом шла еще до февраля, однако сейчас это тем более актуально, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что из-за западных санкций в отношении Москвы разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, усилится энергетический кризис, наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

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