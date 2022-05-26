Президент Казахстана объявил о решении с Путиным "очень сложного вопроса"

Этой проблемы больше не существует, отметил Токаев

В ходе детальных переговоров лидеров России и Казахстана удалось прийти к необходимым соглашениям. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, дело касалось "очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями". Вдаваться в подробности президент Казахстана отказался, отметив лишь, что эта тема "связана с нынешней геополитической ситуацией".

Со стороны правительства Казахстана были приняты меры, больше этой проблемы не существует, подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана также заявил, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь, сообщает "Интерфакс".

17 мая стало известно, что Токаев поручил компетентным органам и структурам Казахстана провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией. Согласно поручению президента Казахстана, при проведении такой инвентаризации должны быть учтены сложившиеся в настоящее время геополитические и экономические реалии. При этом не уточнялось, о каких именно вопросах идет речь.

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