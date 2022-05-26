Европейцам посоветовали сократить расходы в условиях санкций

Людям рекомендовали реже мыться и ограничить потребление мяса

Если лекарства в Донбасс поставлять нельзя, то оружие на Украину можно. Аппетиты у Киева растут день ото дня. И вот уже местный министр иностранных дел упрекает западные страны в том, что они делают недостаточно для поддержки Украины. От упреков режим переходит к угрозам, в частности, в адрес Венгрии, которая выступает против нефтяного эмбарго. Будапешту напомнили, что у Киева есть рычаг давления в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба". При этом поток политических туристов на Украину не иссякает. Сегодня там побывала премьер-министр рвущейся в НАТО Финляндии.

Ирпень и Буча. Фотофон для западных лидеров. На этот раз позирует премьер-министр Финляндии Санна Марин. Восстанавливать нормальную жизнь здесь, кажется, никто и не собирается. Ведь туристический маршрут, который позволяет попрошайничать на восстановление Украины и клеймить Россию, пользуется успехом.

Почему именно сейчас, гораздо позже других, официальный Хельсинки ринулся брататься с Киевом, вполне понятно. Обоим очень надо в НАТО, но есть препятствия. Для Украины - непреодолимые. Для Финляндии - в виде сопротивления Турции. Члены альянса увязли во внутренних разборках. Как сообщает немецкое издание Zeit, большинство не горит желанием поставлять на Украину танки и самолеты. Опасаются ответной реакции Москвы. Вдохновленная поддержкой Вашингтона Варшава теперь выясняет отношения с Берлином. Поляки переправили на Украину почти все имеющиеся у них танки ещё советского производства. Хитро рассчитывали, что ФРГ мгновенно возместит недостачу своими "Леопардами" новейшей модификации. Бундесвер в ответ лишь рыкнул: их еще нужно произвести, а сейчас это технически сложно.

"Мы поддерживаем Украину. Но мы не делаем ничего такого, что сделало бы НАТО участником конфликта. Это означало бы прямую конфронтацию между ядерными державами. Вместе с тем мы постоянно должны давать понять [президенту России Владимиру] Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Пока политик вещает о судьбах Украины, граждане его страны никак не могут принять рекомендации от правящих элит по выживанию в новых геополитических реалиях. Сначала в целях экономии из-за тотального роста цен на всё им рекомендовали реже мыться, ограничить потребление мяса. Теперь министр экономики Германии Роберт Хабек и вовсе сажает сограждан на диету (см. видео репортажа).

Британская пресса в статье о дополнительном заработке рекомендует все способы: от сдачи пустых бутылок до черного рынка недвижимости с сомнительными арендаторами для утех на час. "Зарабатывайте без уплаты налогов на сдаче в аренду своей второй спальни. Если вы не хотите принимать незнакомца в своем доме на полный рабочий день, попробуйте сдавать по часам. Вы можете заработать дополнительные деньги, предложив постояльцам завтрак или ужин", - пишет Daily Mail.

Ужаться теперь придётся и украинским беженцам. С 1 июня Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия отменяют для них бесплатный проезд в общественном транспорте. Болгария и Испания попросили на выход из отелей. Курортный сезон - не время для толерантности. Но дело не только в финансах. Экономящие теперь на всем европейцы просто устали от поведения украинских беженцев. Да и свои откровенно нацистские убеждения многие из переселенцев даже не пытаются скрывать. Очередной акт вандализма в Вене. Неизвестные нарисовали знак "Азова" прямо за памятником советским воинам.

Те, кто отвечает за пропаганду "украинства" и в мире, и на Украине, умудрились обозлить даже своих же граждан. На прилавках страны появились то ли сувениры, то ли детские игрушки в виде гроба с надписью: "Смерть врагам". Внутри - кукла президента России. В комплекте - иголки с украинскими флажками для исполнения культовых обрядов и веревка. Мамы-украинки тут же возмутились: своим детям такую куклу они не купят.

Британский епископ Ричард Уильямсон на проповеди в Варшаве поддержал российскую спецоперацию. Он публично озвучил то, что для европейских политиков - табу: ЕС следует приказам США в их попытке сокрушить Россию, а Москву давно провоцировали на защиту своей государственности. За такую правду по нынешним временам вполне могут лишить сана и предать анафеме. Но эта речь уже успела завируситься в интернете. Ее поддержали миллионы.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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