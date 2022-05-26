Запад признал обратный эффект от антироссийских санкций

Путин, как минимум, не проигрывает экономическую войну

Санкции, введенные Западом, не смогли навредить России. Эффект, скорее, даже обратный: профицит счета текущих операций в стране подскочил до рекордно высоких показателей. По данным авторитетного британского издания The Spectator, он составил 96 миллиардов долларов — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Еще более серьезен разрыв в итоговом балансе по операциям с товарами и услугами. Он составил 106 миллиардов долларов – это втрое больше, чем в прошлом году. Если такие темпы сохранятся, то к концу года профицит достигнет 250 миллиардов долларов. Это практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине, отмечает автор статьи Вольфганг Мюнхау.

Эксперт подчеркивает, что Россия не начала экспортировать больше нефти и газа. Однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств. Автор призывает оставить надежды на то, что Европа полностью откажется от российского газа. Так что Путин, как минимум, не проигрывает экономическую войну.

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