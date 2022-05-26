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Блинкен анонсировал создание China House в Госдепе

18:04
  • четверг
  • 26 мая 2022

Команда будет координировать политику по связанным с Китаем вопросам

США решили вплотную заняться Китаем. Об этом сегодня проговорился госсекретарь Энтони Блинкен. Шеф американской дипломатии анонсировал создание новой структуры внутри Госдепа. China House, по словам Блинкена, будет отдельно заниматься координацией политических вопросов по Китаю. И тут же решил завернуть этот сомнительный факт в обёртку мирной демагогии, передает "ТВ Центр".

"Мы не ищем ни конфликта, ни новой холодной войны с Китаем. Напротив, мы намерены избежать и того, и другого. Мы не стремимся блокировать роль Китая в качестве крупной державы, не хотим мешать Китаю или любой другой стране развивать свою экономику или продвигать интересы своего народа", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Политику Пекина Вашингтон считает самым серьезным и долгосрочным вызовом международному порядку. Торговую войну с Китаем начал ещё прошлый президент США Дональд Трамп.

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